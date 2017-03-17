У Львові двоє зловмисників викрали чоловіка і вимагали викуп у його матері (відео)

Зловмисники вимагали у матері за звільнення її 28-річного сина 10 тисяч доларів

Про це повідомили у Патрульній поліції Львова.

У ніч на 14 березня патрульні 1-го батальйону отримали виклик від жінки, яка повідомила, що її сина невідомі особи вивезли у багажнику автомобіля Audi і незаконно утримують в районі вулиці Варшавської. За словами матері, зловмисники вимагають у неї велику суму грошей, а саме 10 тисяч доларів.

Патрульні негайно виїхали на місце можливого утримання чоловіка. Залучивши кілька екіпажів, вирушили на територію гаражів.

На місці інциденту був потерпілий, який вказав на транспортний засіб, у якому його перевозили в багажному відділені, а також двоє причетних до цього інциденту осіб.

28-річний чоловік повідомив, що у сквері Святого Юра після спільного вживання алкогольних напоїв троє чоловіків незаконно позбавили його волі.

За словами потерпілого, його привезли на території гаражів, одягнули на голову накидку і завели в якесь приміщення, де завдали ударів. Також чоловік додав, що зловмисники пошкодили замок в багажному відділенні автомобіля, бо не могли його відчинити, а він навмисне замастив стінки багажника ліками, аби довести своє перебування там.

Під час поверхневої перевірки одного із підозрюваних, а саме власника автомобіля, виявили також фальшиві купюри іноземної валюти.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Потерпілий написав заяву.

Двох підозрюваних віком 36 та 29 років доставили у Шевченківський відділ поліції на допит. Один із них раніше судимий. Згодом чоловікам оголосили підозру і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Слідчі кваліфікують цю справу за ч.2 ст.146 – Незаконне позбавлення волі за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань.

Санкція статті – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Суд обрав запобіжний захід підозрюваним: одному чоловікові тримання під вартою, другому – цілодобовий домашній арешт.