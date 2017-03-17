У березні 100 учасників АТО отримають по 100 тис. грн. (перелік)

У межах «Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції» 100 учасників АТО отримають одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тис. грн. у березні. Сьогодні виконавчий комітет ухвалив рішення про виділення з міського бюджету на ці потреби 10 000 000 грн.

У січні цього року 101, а в лютому 108 бійців АТО вже отримали одноразову матеріальну допомогу у розмірі 100 тис. грн. У березні її отримають:

1 Александров Віталій Анатолійович 2 Баген Артем Стефанович 3 Балан Євгеній Ігорович 4 Батіч Ігор Євгенійович 5 Бзенко Сергій Миколайович 6 Білозор Богдан Казимирович 7 Бугаєць Андрій Сергійович 8 Верескун Юрій Олександрович 9 Вишневський Андрій Володимирович 10 Вишнякова Інеса Валеріївна 11 Вітів Юрій Романович 12 Вовк Іван Іванович 13 Гавран Богдан Богданович 14 Гамарнік Андрій Анатолійович 15 Гасій Оксана Зіновіївна 16 Гнилянський Василь Степанович 17 Гоменюк Роман Васильович 18 Гораль Роман Іванович 19 Грех Іван Михайлович 20 Даниляк Назарій Михайлович 21 Дембіцький Віктор В’ячеславович 22 Дехтяр Сергій Адамович 23 Дмитрук Іван Петрович 24 Добрянський Валерій Леонідович 25 Докупіль Назар Юрійович 26 Етнарович Святослав Ярославович 27 Жбадинський Мирон Миронович 28 Жила Володимир Романович 29 Зорик Іван Володимирович 30 Іванейко Євген Богданович 31 Іванців Роман Петрович 32 Кадомський Андрій Вікторович 33 Кальмук Роман Васильович 34 Карвацький Володимир Васильович 35 Клим Петро Ярославович 36 Князьков Артем Юрійович 37 Козак Олег Петрович 38 Кокоткін Олександр Олександрович 39 Колодій Іван Петрович 40 Корінь Василь Васильович 41 Косач Михайло Володимирович 42 Костишин Назарій Михайлович 43 Кравчук Василь Михайлович 44 Крапівін Костянтин Олександрович 45 Крачковський Андрій Андрійович 46 Крупка Назарій Любомирович 47 Кулеба Андрій Васильович 48 Курганський Юрій Юрійович 49 Латка Олександр Миколайович 50 Лемішко Петро Іванович 51 Ленівий Олександр Юрійович 52 Лещишин Олег Володимирович 53 Луговий Валерій Вадимович 54 Луцишин Петро Васильович 55 Лучин Василь Григорович 56 Лящук Володимир Зіновійович 57 Малинка Андрій Романович 58 Малухін Дмитро Євгенович 59 Марунчак Андрій Петрович 60 Микитович Роман Зіновійович 61 Міщук Олександр Васильович 62 Обух Юрій Васильович 63 Онищук Володимир Вікторович 64 Онищук Юрій Вікторович 65 Павлич Юрій Володимирович 66 Павлюк Дмитро Володимирович 67 Панезьоров Руслан Володимирович 68 Пелих Іван Васильович 69 Петришин Степан Іванович 70 Піко Орест Тарасович 71 Погорілець Андрій Степанович 72 Портман Олексій Ігорович 73 Процах Тарас Іванович 74 Пугачов Дмитро Володимирович 75 Пудляк Михайло Данилович 76 Радух Олександр Ярославович 77 Ріполовський Михайло Степанович 78 Рожков Сергій Олександрович 79 Романяк Андрій Олегович 80 Ромців Василь Григорович 81 Саміла Юрій Богданович 82 Седлярук Володимир Романович 83 Селехман Андрій Євгенійович 84 Синявський Ігор Миколайович 85 Сирлик Павло Володимирович 86 Соколовський Дмитро Георгійович 87 Стаднік Сергій Миколайович 88 Старунько Володимир Ігорович 89 Стражнюк Галина Анатоліївна 90 Торба Юрій Романович 91 Федоровський Роман Зеновійович 92 Фещук Андрій Степанович 93 Филипчак Тарас Андрійович 94 Фриз Євгеній Зеновійович 95 Химко Володимир Андрійович 96 Хомин Сергій Михайлович 97 Хрущ Юрій Петрович 98 Чайковський Євген Володимирович 99 Щерба Андрій Анатолійович 100 Ярмола Віктор Петрович

Нагадаємо, «Програма про захист інтересів учасників антитерористичної операції» (ухвала № 1177 від 20.10.2016) діятиме у Львові до 2020 року, впродовж яких відбуватиметься прийом документів і виплата коштів. На виплату матеріальної допомоги у міському бюджеті виділять 410 млн. грн.: 10 млн. виділили у 2016 році і по 100 млн. виділятимуть кожного наступного року до 2020 року. Це означає, що в 2017 році ця допомога буде виплачена 1000 учасникам АТО. Так само по 1000 учасників АТО отримають виплати у 2018-му, 2019-му і 2020-му роках.