У березні 100 учасників АТО отримають по 100 тис. грн. (перелік)

У межах «Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції» 100 учасників АТО отримають одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тис. грн. у березні. Сьогодні виконавчий комітет ухвалив рішення про виділення з міського бюджету на ці потреби 10 000 000 грн.
У січні цього року 101, а в лютому 108 бійців АТО вже отримали одноразову матеріальну допомогу у розмірі 100 тис. грн. У березні її отримають:
|1
|Александров Віталій Анатолійович
|2
|Баген Артем Стефанович
|3
|Балан Євгеній Ігорович
|4
|Батіч Ігор Євгенійович
|5
|Бзенко Сергій Миколайович
|6
|Білозор Богдан Казимирович
|7
|Бугаєць Андрій Сергійович
|8
|Верескун Юрій Олександрович
|9
|Вишневський Андрій Володимирович
|10
|Вишнякова Інеса Валеріївна
|11
|Вітів Юрій Романович
|12
|Вовк Іван Іванович
|13
|Гавран Богдан Богданович
|14
|Гамарнік Андрій Анатолійович
|15
|Гасій Оксана Зіновіївна
|16
|Гнилянський Василь Степанович
|17
|Гоменюк Роман Васильович
|18
|Гораль Роман Іванович
|19
|Грех Іван Михайлович
|20
|Даниляк Назарій Михайлович
|21
|Дембіцький Віктор В’ячеславович
|22
|Дехтяр Сергій Адамович
|23
|Дмитрук Іван Петрович
|24
|Добрянський Валерій Леонідович
|25
|Докупіль Назар Юрійович
|26
|Етнарович Святослав Ярославович
|27
|Жбадинський Мирон Миронович
|28
|Жила Володимир Романович
|29
|Зорик Іван Володимирович
|30
|Іванейко Євген Богданович
|31
|Іванців Роман Петрович
|32
|Кадомський Андрій Вікторович
|33
|Кальмук Роман Васильович
|34
|Карвацький Володимир Васильович
|35
|Клим Петро Ярославович
|36
|Князьков Артем Юрійович
|37
|Козак Олег Петрович
|38
|Кокоткін Олександр Олександрович
|39
|Колодій Іван Петрович
|40
|Корінь Василь Васильович
|41
|Косач Михайло Володимирович
|42
|Костишин Назарій Михайлович
|43
|Кравчук Василь Михайлович
|44
|Крапівін Костянтин Олександрович
|45
|Крачковський Андрій Андрійович
|46
|Крупка Назарій Любомирович
|47
|Кулеба Андрій Васильович
|48
|Курганський Юрій Юрійович
|49
|Латка Олександр Миколайович
|50
|Лемішко Петро Іванович
|51
|Ленівий Олександр Юрійович
|52
|Лещишин Олег Володимирович
|53
|Луговий Валерій Вадимович
|54
|Луцишин Петро Васильович
|55
|Лучин Василь Григорович
|56
|Лящук Володимир Зіновійович
|57
|Малинка Андрій Романович
|58
|Малухін Дмитро Євгенович
|59
|Марунчак Андрій Петрович
|60
|Микитович Роман Зіновійович
|61
|Міщук Олександр Васильович
|62
|Обух Юрій Васильович
|63
|Онищук Володимир Вікторович
|64
|Онищук Юрій Вікторович
|65
|Павлич Юрій Володимирович
|66
|Павлюк Дмитро Володимирович
|67
|Панезьоров Руслан Володимирович
|68
|Пелих Іван Васильович
|69
|Петришин Степан Іванович
|70
|Піко Орест Тарасович
|71
|Погорілець Андрій Степанович
|72
|Портман Олексій Ігорович
|73
|Процах Тарас Іванович
|74
|Пугачов Дмитро Володимирович
|75
|Пудляк Михайло Данилович
|76
|Радух Олександр Ярославович
|77
|Ріполовський Михайло Степанович
|78
|Рожков Сергій Олександрович
|79
|Романяк Андрій Олегович
|80
|Ромців Василь Григорович
|81
|Саміла Юрій Богданович
|82
|Седлярук Володимир Романович
|83
|Селехман Андрій Євгенійович
|84
|Синявський Ігор Миколайович
|85
|Сирлик Павло Володимирович
|86
|Соколовський Дмитро Георгійович
|87
|Стаднік Сергій Миколайович
|88
|Старунько Володимир Ігорович
|89
|Стражнюк Галина Анатоліївна
|90
|Торба Юрій Романович
|91
|Федоровський Роман Зеновійович
|92
|Фещук Андрій Степанович
|93
|Филипчак Тарас Андрійович
|94
|Фриз Євгеній Зеновійович
|95
|Химко Володимир Андрійович
|96
|Хомин Сергій Михайлович
|97
|Хрущ Юрій Петрович
|98
|Чайковський Євген Володимирович
|99
|Щерба Андрій Анатолійович
|100
|Ярмола Віктор Петрович
Нагадаємо, «Програма про захист інтересів учасників антитерористичної операції» (ухвала № 1177 від 20.10.2016) діятиме у Львові до 2020 року, впродовж яких відбуватиметься прийом документів і виплата коштів. На виплату матеріальної допомоги у міському бюджеті виділять 410 млн. грн.: 10 млн. виділили у 2016 році і по 100 млн. виділятимуть кожного наступного року до 2020 року. Це означає, що в 2017 році ця допомога буде виплачена 1000 учасникам АТО. Так само по 1000 учасників АТО отримають виплати у 2018-му, 2019-му і 2020-му роках.