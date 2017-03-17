Технологія миттєвої оплати комунальних платежів через QR-коди працює в найбільших містах України

Технологія миттєвої безконтактної оплати комунальних платежів за допомогою QR-кодів і мобільного додатка Privat24 сьогодні стала доступна жителям ще чотирьох українських міст – Києва, Дніпра, Харкова та Сум

Як повідомив керівник напрямку «Платежі та перекази» банку Олексій Путятін, наразі миттєва оплата комуналки працює вже у 10 містах, а найближчим часом безконтактно оплачувати комунальні платежі можна буде в будь-якій точці країни.

«Перевага технології миттєвої оплати комуналки без черг і комісій насамперед у тому, що для її впровадження на рівні всієї країни не потрібно додаткових інвестицій, – говорить Олексій Путятін. – Сьогодні ми пропонуємо всім постачальникам послуг, комунальним підприємствам і фінансовим установам, що приймають комунальні платежі, користуватися можливостями технології «Платежі за QR-кодом» і готові надати всю інформацію для впровадження такої технології».

Оплата комунальних платежів за допомогою QR-коду проходить швидко, просто і виключає помилки в реквізитах. Для цього достатньо завантажити на смартфон мобільний додаток Privat24, перейти в «Мої платежі» > «Новий платіж» та відсканувати QR-код на квитанції. Ті, у кого ще немає смартфону, можуть здійснити оплату через QR-код у відділеннях ПриватБанку за допомогою планшета співробітника відділення.