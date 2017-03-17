Сьогодні на Жидачівщині поховають бійця АТО Володимира Князева

Йому було лише 18 років

Львівщина навколішки зустріла загиблого на Сході країни 18-річного бійця ЗСУ Володимира Князева.

На території району, на знак скорботи за загиблим, 16-17 березня оголошено днями жалоби. В цей час приспустять Державний прапор України із траурною стрічкою на адміністративних будівлях органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Поховають бійця сьогодні, 17 березня, о 14.00, на цвинтарі у селі Бортники.

Нагадаємо, уродженець Жидачівщини Володимир Князев загинув, захищаючи Україну, 13 березня.

Володимир народився 21 липня 1998 року в с. Бортники Жидачівського району у великій, працьовитій і дружній родині. Навчався у Бортниківській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. Після 9 класу вступив у Новороздільський професійний ліцей №5, де здобував цілком мирну професію, але війна на Сході України не залишила його стороннім спостерігачем.