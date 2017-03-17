Росіянин намагався підкупити українського прикордонника

Сьогодні вночі було зафіксовано спробу дати хабара прикордоннику Львівського загону. Грошову винагороду пропонував громадянин Російської Федерації у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг» у розмірі 100 євро, за безперешкодний перетин державного кордону з метою транзиту через територію України до Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба Львівського прикордонного загону.

За цим фактом було проінформовано працівників Національно поліції та відмовлено у пропуску на територію України громадянина Російської Федерації та встановленим порядком повернуто до Республіки Польща.

У другому випадку у міжнародному пункті пропуску “Угринів” наш співвітчизник пропонував неправомірну винагороду у розмірі 100 доларів США, за спробу незаконного ввезення на територію України транспортного засобу – було виявлено ознаки підробки нотаріально завіреного доручення Республіки Польща на право керування транспортним засобом.

У діях порушників вбачаються ознаки адміністративного правопорушення передбачені ст.369 ККУ «Пропозиція щодо надання неправомірної вигоди», по даним фактам було оповіщено працівників Національної поліції.

Керівництво Львівського прикордонного загону звертається до усіх учасників руху не порушувати чинного законодавства України та не намагатися втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень.

Додамо, що протягом 2016 року персоналу Львівського прикордонного загону у 42 випадках пропонували хабарів на суму майже 60 тисяч гривень, у всіх цих випадках прикордонники відмовлялися від отримання коштів, тим самим були заохочені керівництвом прикордонного загону на суму більш ніж 80 тисяч гривень.