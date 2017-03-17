Наступного тижня у Львові відбудеться будівельний форум

Наступного тижня, 21-24 березня, у Виставковому центрі «Південний-EXPO» (вул. Щирецька, 36) відбудеться найбільша будівельна подія Західної України – Весняний будівельний форум 2017.

Як повідомляє прес-служба ЛМР, захід об’єднає всі основні напрями галузі, продемонструє нові досягнення будівельної індустрії України і світу, покаже весь будівельний цикл від архітектурного проекту до кінцевого спорудження об’єкта.

Форум відбудеться за підтримки та участі Конфедерації будівельників України. В рамках заходу проведуть дискусію на тему «Впровадження нових будівельних норм: очікувані зміни» за участю представників Міністерства регіонального розвитку України, Європейського банку реконструкції і розвитку, інститутів-розробників ДБН та членів КБУ.

Темами дискусії будуть: практична реалізація проектів з теплопостачання в Україні, заплановані удосконалення будівельних норм з планування, забудови та іншого використання територій, досягнення енергонезалежності завдяки новим будівельним нормам та використання єдиного програмного забезпечення для визначення енергоефективності, внутрішнє утеплення будівель – проблеми і рішення.

З програмою заходу можна ознайомитись тут.

Участь у заходах Весняного будівельного Форуму безкоштовна, проте кількість місць обмежена. Для отримання запрошення необхідно зареєструватися.