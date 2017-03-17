На Самбірщині двоє молодиків побили літню жінку, вимагаючи в неї гроші

Оскільки грошей у жінки не було, юнаки невдовзі забралися геть

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Самбірський відділ поліції 16 березня надійшло повідомлення від голови однієї із селищних рад про те, що невідомі особи побили 83-річну місцеву мешканку.

Як встановили правоохоронці, увечері напередодні двоє односільчан потерпілої віком 18 та 20 років проникли у її будинок через розбите вікно у коморі. Старший зі зловмисників почав погрожувати старенькій та бити її, вимагаючи гроші. Оскільки заощаджень у жінки не було, юнаки невдовзі забралися з будинку.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.15 та ч.3 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. За вчинення цього злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Проводиться досудове розслідування.