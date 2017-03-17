На Львівщині запрацював сучасний швейний цех

Сьогодні, 17 березня, на базі підприємства із виготовлення меблів «Константа ЛТД», що у с. Дернів Кам’янко-Бузького району урочисто відкрили новий швейний цех

У новому цеху працевлаштують 45 швачок, працюватимуть вони у дві зміни. Середньомісячна заробітна плата – 6250 грн.

Участь у відкритті взяв голова ЛОДА Олег Синютка, представники районної влади, а також керівники та працівники підприємства.

«Розширення цього виробництва і відкриття нового цеху – хороший приклад доброї співпраці бізнесу і влади. Сьогодні держава для новостворених робочих місць повністю сплачує єдиний соціальний внесок за підприємство, що натомість дозволяє збільшити заробітну плату працівникам, – зазначив голова ОДА Олег Синютка. – Дуже тішить, що люди мають можливість працювати і отримувати гідну оплату тут, а не шукати заробітку за кордоном».

Товариство з обмеженою відповідальністю «Константа ЛТД» заснували 2011 року. Спеціалізація – заготовки для меблів. За 2016 рік підприємство реалізувало понад 21 тисячу комплектів фанери для меблів та частини з ДСП і ДВП та майже 5 тисяч комплектів чохлів для м’яких меблів, експортувало товарів на загальну суму майже 46 тисяч євро. Минулого року «Константа ЛТД» сплатила до бюджету 195 тис. грн. ПДВ, 115 тис. грн. єдиного соціального внеску, 150 тис. грн. єдиного податку та 40 тис. грн. податку на землю.