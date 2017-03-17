Львівського митника спіймали на дачі хабара 40 тисяч доларів (ФОТО)

Про це поінформував на своїй facebok-сторінці генпрокурор України Юрій Луценко

«Слідчі Військової прокуратури Західного регіону України спільно зі співробітниками УЗЕ НПУ задокументували факт надання військовому прокурору Львівського гарнізону майору юстиції Савинцю В.В. неправомірної вигоди у розмірі 40 тис. доларів США заступником начальника Львівської митниці ДФС України Шокалом В.С. (на даний час відряджений та тимчасово виконує обов’язки заступника начальника Івано-Франківської митниці ДФС України) за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження щодо виявлених фактів щомісячних зборів хабарів від підлеглих працівників за сприяння в просуванні по службі та переміщення контрабанди через державний кордон України фізичними та юридичними особами», – написав Ю. Луценко.

Гроші передавали а тубусі з-під ірландського віскі. Їх виявили й вилучили в повному обсязі під час проведення огляду місця події. Посадовця затримано.