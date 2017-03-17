Львівським комунальникам вручили премії (прізвища)

Міський голова Львова привітав працівників житлово-комунальної сфери з нагоди професійного свята
З нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, яке відзначають у третю неділю березня, міський голова Львова Андрій Садовий привітав і вручив грамоти 11 працівникам житлово-комунальної сфери.
За сумлінну працю і значний внесок у забезпечення життєдіяльності м. Львова та з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, від імені громади міста Львова подяки та премії в розмірі посадового окладу отримали такі працівники:
1 Горячковський Вадим Васильович – слюсар-електрик V розряду Львівського комунального ремонтно-аварійного підприємства.
2 Ярух Орест Петрович – водій спецавтомобіля-сміттєвоза ЛКП ТФ «Львівспецкомунтранс».
3 Кончак Іван Миколайович – слюсар з ремонту устаткування теплових мереж дільниці з ремонту теплових мереж СРБЦ ЛМКП «Львівтеплоенерго».
4 Польовський Степан Михайлович – слюсар з ремонту рухомого складу V розряду комплексної бригади трамвайного депо ЛКП «Львівелектротранс».
5 Пона Михайло Іванович – водій автобуса ЛК АТП № 1
6 Пляцушок Ірина Валеріївна – провідний спеціаліст відділу житлового господарства Галицької районної адміністрації
7 Телішевський Іван Любомирович – водій ЛКП «ШРП Залізничного району»
8 Ворожбит Степан Теодозійович – слюсар-сантехнік ЛКП «Затишне»
9 Сенчишин Богдан Васильович – слюсар-сантехнік ІV розряду ЛКП «Хуторівка»
10 Хміль Галина Іванівна – Головний спеціаліст відділу житлового господарства Шевченківської районної адміністрації
11 Гнатишин Ірина Елайзівна – двірник ЛКП «Господар».