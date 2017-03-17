Львівським комунальникам вручили премії (прізвища)

Міський голова Львова привітав працівників житлово-комунальної сфери з нагоди професійного свята

З нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, яке відзначають у третю неділю березня, міський голова Львова Андрій Садовий привітав і вручив грамоти 11 працівникам житлово-комунальної сфери.

За сумлінну працю і значний внесок у забезпечення життєдіяльності м. Львова та з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, від імені громади міста Львова подяки та премії в розмірі посадового окладу отримали такі працівники:

1 Горячковський Вадим Васильович – слюсар-електрик V розряду Львівського комунального ремонтно-аварійного підприємства.

2 Ярух Орест Петрович – водій спецавтомобіля-сміттєвоза ЛКП ТФ «Львівспецкомунтранс».

3 Кончак Іван Миколайович – слюсар з ремонту устаткування теплових мереж дільниці з ремонту теплових мереж СРБЦ ЛМКП «Львівтеплоенерго».

4 Польовський Степан Михайлович – слюсар з ремонту рухомого складу V розряду комплексної бригади трамвайного депо ЛКП «Львівелектротранс».

5 Пона Михайло Іванович – водій автобуса ЛК АТП № 1

6 Пляцушок Ірина Валеріївна – провідний спеціаліст відділу житлового господарства Галицької районної адміністрації

7 Телішевський Іван Любомирович – водій ЛКП «ШРП Залізничного району»

8 Ворожбит Степан Теодозійович – слюсар-сантехнік ЛКП «Затишне»

9 Сенчишин Богдан Васильович – слюсар-сантехнік ІV розряду ЛКП «Хуторівка»

10 Хміль Галина Іванівна – Головний спеціаліст відділу житлового господарства Шевченківської районної адміністрації

11 Гнатишин Ірина Елайзівна – двірник ЛКП «Господар».