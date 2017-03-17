Львів’янка підсунула знахарю за послуги фальшиві 100 доларів

Правоохоронці встановлюють обставини події

У Залізничний відділ поліції 16 березня надійшло повідомлення від 48-річного мешканця Городоцького району, який є знахарем, фізичною особою-підприємцем. Він повідомив, що одна з його клієнток розрахувалася за послуги з фітотерапії купюрою номіналом у 100 доларів США. Заявник запідозрив, що гроші підроблені, тому звернувся до поліції.

Банкноту, яку чоловік видав правоохоронцям, скерували на експертне дослідження.

Поліцейські з’ясували, що зі знахарем розрахувалася 46-річна львів’янка. Наразі встановлюються обставини події. За результатами експертизи буде ухвалено рішення про відкриття кримінального провадження, – розповіли у відділі комунікації поліції Львівської області.