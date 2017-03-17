Львів’янам відкриють таємниці міських будинків дорадянських часів

Наступного тижня у Львові презентують альбом «За львівськими брамами»

Книжка-альбом «За львівськими брамами» тільки-но вийшла у «Видавництві Старого Лева». Роздивитися сецесійні розписи, фрагменти вітражів, величні сходові клітки, квіткові мозаїки та почути історії мешканців старовинних будинків читачі зможуть у четвер, 23 березня під час презентації у «Центрі міської історії» (вул. Академіка Богомольця, 6). Презентуватимуть видання фотограф, ініціатор проекту Анастасія Іванова та співавтор книги Євген Савченко. Модеруватиме – Євгенія Нестерович. Початок о 19:00. Вхід вільний.

У книжці-альбомі «За львівськими брамами» – таємниці й багатство Львова, сховані від сторонніх очей. Тут, за відчиненими і закритими брамами львівських під’їздів, співіснують минуле й сучасне. Життя давніх будинків, яке зафіксувала через фотооб’єктив Анастасія Іванова, і є свідченням львівської історії. «Мета створення альбому – показати приховану красу міста, дізнатися більше про львів’ян, віднайти зв’язок між людьми, що зводили той Львів, який ми знаємо та любимо, та його теперішніми мешканцями», – розповідає Анастасія.

Окрім фотографій, книга містить інформацію про створення будівель, імена архітекторів. Історичний матеріал зібрав Євгеній Бондаренко, а розповіді мешканців під’їздів, яких Анастасія зустріла під час фотографування, оформлені в тексти завдяки Євгену Савченку.

«До книги увійшли 50 будівель, – зауважує авторка. – Їх об’єднує лише те, що усі вони збудовані в дорадянські часи, і, водночас, досі зберегли залишки первинної фотогенічності. Представлені будинки були зведені у 2-й половині ХІХ – 1-й третині ХХ століття, тож альбом закарбовує усі основні архітектурні стилі тогочасного Львова, від історизму до функціоналізму».