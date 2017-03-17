Львів’ян запрошують на передвеликодні реколекції

Духовні зустрічі відбудуться 23 та 29 березня, а також 5 квітня в екуменічній каплиці Львівської міської ради (кім.116)

Час Великого посту – особливий період у житті кожного християнина, адже спонукає застановитись над щоденними митями свого життя. Тому організатори Школи міжрелігійної журналістики запрошують усіх охочих на передвеликодні екуменічні духовні зустрічі (реколекції). Цьогоріч говоритимуть про Церкву і соціальні мережі, про самотність і страх перед майбутнім, а також про те, як комунікувати з тими, хто не вірить, сумнівається, шукає Бога.

Учасники матимуть змогу пороздумувати разом зі спільнотами Української Греко-Католицької Церкви, Римо-Католицької Церкви та Української Православної Церкви.

«Передвеликодній період – це не просто момент духовної віднови, це унікальна можливість спинити свій буденний ритм життя, щоб краще пізнати себе, вигнати зі свого серця усе, що пригнічує, знайти гармонію. Дуже хочеться, щоб навіть у найбільш похмурі миті свого життя ми не втрачали надії побачити промінь сонця. Тому заохочуємо і студентів нашої Школи, і всіх охочих відвідати ці екуменічні реколекції і знайти для себе відповіді на найбільш важливі запитання: релігійні, філософські, моральні, етичні тощо. Наші лектори – це представники духовенства, з якими працюємо вже багато років», – розповідає Лідія Батіг, організатор Школи міжрелігійної журналістики.

Перша реколекційна зустріч відбудеться у четвер, 23 березня, о 17.00 год. Разом з присутніми на тему «Як комунікувати з тими, хто не вірить, сумнівається, шукає Бога у секуляризованому світі?» говоритиме єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ Преосвященний Владика Володимир (Груца).

Наступна зустріч відбудеться у середу, 29 березня, о 17.00 год. Тема – «Церква і соціальні мережі: як стати ближчими?». Спікер – прес-секретар Львівської єпархії УПЦ ієромонах Маркіан (Каюмов).

Завершальна зустріч відбудеться 5 квітня, о 17.00. Тема – «Депресія, самотність, страх перед майбутнім: як знайти себе?». Спікер – о. Петро Балог, домініканець, викладач Інституту Томи Аквінського (м. Київ).