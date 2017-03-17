Комунальників Львівщини привітали з професійним святом

І вручили нагороди

Напередодні професійного свята – Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, яке відзначають щороку в третю неділю березня, отримали нагороди з цієї нагоди працівники ЖКГ Львівщини. Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка нагородив найкращих представників галузі відзнаками та грамотами. Зокрема, Подяку голови Львівської обласної державної адміністрації отримали: директор КП «Комбінат міського господарства» м. Дрогобич Янів Андрія Євстахійович, директор ЛКП «РАС» Залізничного району Деркач Степан Миронович, директор МКП «Золочівводоканал» Венгер Михайло Богданович. Крім того, Почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації нагороджено директора КП «Стрийтеплоенерго» Білінського Зеновія Мироновича.

Голова ЛОДА висловив подяку усім працівникам галузі житлово-комунального господарства Львівської області за сумлінну працю та побажав успіху у виконанні покладених завдань.

Нагадаємо, сьогодні міський голова Львова Андрій Садовий привітав зі святом і вручив грамоти та премії 11 працівникам житлово-комунальної сфери міста.