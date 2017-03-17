Французи допоможуть Львову зі сміттям

Сьогодні буде підписано угоду з французькою компанією «Egis» на виготовлення проекту сучасного сміттєпереробного комплексу та коригування проекту рекультивації старого сміттєзвалища.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Він також зазначив, що угоду буде підписано у присутності посла Франції і кошти на це виділяє французька держава.

“Через годину підписуємо з французькою компанією «Egis» угоду на виготовлення проекту сучасного сміттєпереробного комплексу та коригування проекту рекультивації старого сміттєзвалища. Угоду підписуємо в присутності пані Посол Франції – кошти виділяє французька держава”, – написав міський голова.

Андрій Садовий також повідомив, що сьогодні закрили останній полігон, який приймав сміття зі Львова.