Для Львова закрили останній полігон для вивезення сміття, – Андрій Садовий

Полігон на Донеччині, куди вивозили сміття зі Львова, розірвав з містом угоду

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

“Українська держава закрила останній полігон, куди ми могли вивозити ТПВ зі Львова. Раніше доступ нам повністю закрила Львівська область, згодом всі інші області. Останній полігон, з яким була підписана угода – приватний в Покровську Донецької області. Сьогодні зранку подзвонив власник і сказав, що змушений розірвати угоду через тиск з боку державних структур”, – написав Садовий.

Мер Львова також повідомив, що на сьогодні скликали комісію з надзвичайних ситуацій.