Директора Львівського облавтодору звільнили за непродуктивність

Сьогодні, 17 березня, звільнили з посади директора “Львівоблавтодору” Андрія Сліпецького

Про це повідомив в.о. голови правління ДАК “Автомобільні дороги України” Артем Гриненко.

“Я неодноразово звертав увагу на проблеми у роботі цього підприємства, зокрема на неефективність та непродуктивність тамтешнього керівника. Тримати таких людей на відповідальних та керівних посадах – це неприпустима розкіш, особливо коли компанія знаходиться в стадії активного реформування та відродження”, –написав він на своїй сторінці у Фейсбук.

Гриненко також повідомив, що сьогодні оголосили конкурс на керівника “Львівоблавтодору”.

“Від сьогодні розпочинаємо пошук нового, відповідального керівника – конкурс відкрито”, – написав він.

Як писала “Львівська газета”, раніше аудиторська служба під час перевірки роботи «Львівоблавтодору» виявила порушення, зокрема завищення вартості робіт.

Нагадаємо, Андрій Сліпецький очолив ДП “Львівоблавтодор” у січні 2016 року. До того він очолював комунальне підприємство у Самборі на Львівщині.