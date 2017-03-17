БізнесШкола для школярів розпочинає новий курс тренінгів з фінансової грамотності для школярів Львівщини

Разом з весною у Львові, Трускавці та Дрогобичі дитяча БізнесШкола ЮніорБанку розпочинає новий навчальний сезон для школярів віком від 8 до 16 років. Допитливі та активні діти опановуватимуть основи підприємництва та фінансів, братимуть участь у ділових іграх та тренінгах.

«Наші студенти на тренінгах вивчають дуже цікаві та, головне, сучасні теми – як накопичувати та інвестувати, як будувати комунікації, як правильно ставити цілі та планувати бюджет, як побудувати свій перший start-up. Тож після таких насичених тренінгів впевнено орієнтуються у банківській галузі, чітко розрізняють критерії надійності та стійкості банків, уміють знайти правильне фінансове рішення для будь-якої життєвої ситуації, – говорить Андрій Якимів, директор ПриватБанку на Львівщині. – Який би професійний шлях вони не вибрали у подальшому — отримані досвід і знання завжди допоможуть їм у дорослому житті. До того ж діти отримують практичні навички з використання своїх фінансів».

Для організації цікавих занять з числа найкращих працівників банківських відділень були спеціально підготовлені тренери, які пройшли сертифікацію. Інтерактивні тренінги з управління бюджетом, правил інвестування, принципів побудови стартапів від провідних топ-менеджерів банку, практичні занняття, екскурсії у відділення банку формують міцний базис для дорослого життя. По закінченню 2-місячного навчального курсу випускники отримують дипломи від ЮніорБанку.

Розпочати навчання в БізнесШколі дуже просто – треба оформити Картку ЮНІОРА в будь-якому відділенні банку або замовити тут і подати заявку на участь на сайті в розділі «Навчання», вибравши зручне місце проведення на карті.

Освітня програма «ЮніорБанк» – стартувала в 2009 році в Україні. Сьогодні ЮніорБанк працює в Україні та Латвії, об’єднуючи понад 500 000 школярів. У 2012 році ЮніорБанк було визнано однією з найбільш корисних освітніх програм України в рамках міжнародної виставки «Освіта та кар’єра», яку щороку проводять Міністерство освіти та Національна академія педагогічних наук України. Вперше золоту медаль за розробку методики навчання в школах отримала банківська програма, що стала сьогодні однією з наймасовіших освітніх ініціатив в Україні.

Більше цікавої інформації – на сайті та у соціальній мережі.

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