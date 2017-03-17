Бібліотеки Львова підготували для маленьких читачів понад 100 заходів

З понеділка у Львові стартує Тиждень дитячого читання

З 20 до 26 березня бібліотеки Централізованої бібліотечної системи для дітей м. Львова запрошують усіх охочих відвідати понад 100 цікавих заходів, які відбуватимуться впродовж Всеукраїнського тижня дитячого читання.

Головними творцями цьогорічного свята є читачі – саме вони сформували програму Тижня дитячого читання «Процесом керує читач…».

Протягом тижня читачі демонструватимуть власні літературні уподобання, ділитимуться враженнями про прочитане, презентуватимуть улюблені книги – під час комент-сеансу «Книга реальна і книга віртуальна» (бібліотека № 4, вул. Б. Антоненка-Давидовича, 10), рекомендаційного бризу «Не замінять книгу серіали» (бібліотека № 27, вул. Б. Хмельницького, 175), читацької презентації «Моє улюблене хобі – книга…» від Вікторії Волкової (бібліотека № 21, вул. Шолом-Алейхема, 14) та під час прем’єри книги М. Зузака «Крадійка книжок» від найкращого читача України 2015 року Юлії Котик (Мікс-бібліотека «На дві половини» (бібліотека № 11, вул. Городоцька, 73).

Цікаві дизайнерські витівки, креативні інсталяції з використанням книг очікуються у Комфорт-бібліотеці для дітей на вул. Патона (бібліотека № 42, вул. Є. Патона, 4/2) у літературно-художньому ательє «Book-especial». Відчути себе режисерами, костюмерами і персонажами казок одночасно матимуть змогу читачі бібліотеки № 10 (вул. М. Залізняка, 5 ) під час арт-забави «Герої казки нас усіх вітають».

Вміння і знання, отримані у Мультицентрі «Флешка» Центральної дитячої бібліотеки м. Львова (вул. Т. Окуневського, 3), читачі використають у презентації медіа-проекту «Пам’ятники-цікавинки», а читачі бібліотеки № 13 (вул. Князя Романа, 32) спробують себе у ролі інформаційних провайдерів під час бібліокешингу «Інтуїція».

Майже щодня упродовж тижня відбуватимуться творчі зустрічі та літературні імпрези за участю львівських письменників: М. Крижанівської, Ж. Жаб’є, К. Міхаліциної, М. Людкевич, О. Зімби, Н. Малетич, О. Думанської, Х. Лукащук, В. Ковальчук, Д. Корній, Н. Гурницької, Н. Мориквас, Г. Вдовиченко, а також різноманітні ігри, конкурси, квести, театралізовані дійства тощо.

Детальнішу інформацію про заходи Тижня дитячого читання можна отримати на сайті ЦБС для дітей м. Львова: biblioteka.lviv.ua.