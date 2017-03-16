ЗНО-2017: що нового чекає на абітурієнтів

Завтра, 17 березня, останній день реєстрації для участі в ЗНО-2017, яке розпочнеться 23 травня



Станом на сьогодні в Україні надруковано 202 530 сертифікатів для складання ЗНО, з яких 13 939 у Львівській області.

Після реєстрації кожен учасник отримує доступ до інформаційної сторінки абітурієнта, на якій до 28 квітня 2017 р. будуть розміщенні запрошення-перепустки у пункти проведення ЗНО. Запрошення необхідно видрукувати самостійно, адже поштою воно надіслано не буде. Учаснику, який дізнається, що через певні причини не зможе взяти участь у ЗНО, потрібно надіслати заяву про відмову в реєстрації в ЛРЦОЯО до 17 квітня 2017 року.

Цьогоріч у проведенні ЗНО з’явилися деякі нововведення. По-перше, результати ЗНО зараховуватимуться як результати ДПА для випускників ЗНЗ І-ІІІ ст. 2017 року і оцінюватимуться у 12-бальній шкалі. По-друге, конкуренція серед абітурієнтів зросте, адже тепер вони мають право подавати сертифікати ЗНО не лише за 2017 рік, але й за 2016. І, по-третє, випускникам ЗНЗ, які у поточному навчальному році отримали міжнародний сертифікат мовного іспиту, зможуть зарахувати ці результати як результати ДПА (за бажанням випускника).

А вже 1 та 8 квітня пройде пробне ЗНО-2017. З 13 березня в особистому кабінеті учасників ПЗНО вже розміщені перепустки у пункти здачі ПЗНО. Учасники, які найшвидше зареєструвалися, отримають бонус: кваліфіковані екзаменатори перевірять відкриту частину їхньої сертифікаційної роботи.

Джерело офіційної інформації ЗНО-2017 – http://testportal.gov.ua/