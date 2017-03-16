Завтра у Львові туман, місцями ожеледиця

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, завтра, 17 березня, вночі та вранці туман видимістю 200 – 500 м, на окремих ділянках доріг – ожеледиця. Без опадів. Вітер південно-західний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі 1 – 3° морозу, вдень 8 – 10° тепла.

18 березня синоптики прогнозують часом дощ, подекуди з мокрим снігом. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 5 – 10° тепла.

19 березня часом можливий мокрий сніг. На окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 0 – 5° морозу, вдень 1 – 6° тепла.