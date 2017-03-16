За Романа Насірова внесли заставу 100 млн грн. – ЗМІ

Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на власне джерело

За даними джерела, заставу нібито внесла дружина Насірова Катерина Глімбовська.

Після перевірки даних про сплату застави працівниками СІЗО Насіров зможе покинути ізолятор. Це може відбутися сьогодні-завтра.

Нагадаємо, голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова затримали 2 березня. Йому вручили повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, Насіров у 2015-2016 рр., діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка дав незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», що призвело до нанесення державі збитків на 2 млрд грн.

У день затримання Насіров терміново ліг у лікарню «Феофанія». Кілька діб його адвокати переконували, що у глави ДФС інфаркт, однак у підсумку це не підтвердилося, і Насіров взяв участь у судовому засіданні.

7 березня Солом’янський райсуд Києва ухвалив рішення про взяття глави ДФС під варту на 2 місяці з альтернативою внесення застави в 100 млн. грн. 13 березня Апеляційний суд м. Києва залишив це рішення без змін.

Катерина Глімбовська – це донька власника будівельної корпорації «Альтіс» Олександра Глімбовського, чиї компанії за останні шість років виграли державні тендери на 3,39 млрд грн.