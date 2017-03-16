З п’яти претендентів на посаду головного медика Львівщини у другий етап вийшло двоє

Конкурс відбуватиметься у три етапи, сьогодні відбувся перший

Сісти у крісло головного медика Львівщини виявили бажання, як повідомив «Львівській газеті» Ігор Гарматій, начальник відділу персоналу та нагород апарату ЛОДА, п’ять кандидатів. Одному з них у прийомі документів було відмовлено, бо у нього не було відповідного стажу на керівних посадах. Сьогодні, 16 березня, відбувся перший етап конкурсу. У ньому мали взяти участь четверо претендентів, але один з них на конкурс не з’явився.

Як стало відомо «Львівській газеті», до Львова не доїхав голова РДА зі Скадовська. Дорогою трапилося дещо не передбачуване. Тож у першому етапі конкурсу на заміщення вакантної посади директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА, який облдержадміністрація оголосила у середині лютого 2017 року, взяли участь три кандидати: Ірина Микичак – в.о. директора департаменту охорони здоров’я, Андрій Комар – завідувач поліклінічного відділення №2 Десятої міської лікарні і Рустам Жураєв, безробітний.

У другий етап конкурсу, за словами Ігоря Гарматія, вийшли два претенденти – Ірина Микичак і Рустам Жураєв.

Приблизно за тиждень Львівщина мала би вже мати головного медика.