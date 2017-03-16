Верховна Рада підтримала в першому читанні проект закону про квоти на телебаченні

Верховна Рада України підтримала в першому читанні проект закону про квоти на мовлення на телеканалах.

За відповідний проект проголосували 244 депутати.

Проектом пропонується внести зміни до законів України «Про телебачення і радіомовлення», «Про культуру» та «Про засади державної мовної політики», якими унормувати застосування мов у мовленні телерадіоорганізацій, зокрема – визначити частку мовлення державною мовою телерадіоорганізацій загальнонаціональної, регіональної, місцевої категорій мовлення, телерадіоорганізацій, що здійснюють ефірне та (або) багатоканальне (цифрове), супутникове мовлення; доповнити категорійний апарат базового Закону визначеннями «ведучий (диктор) передачі», «музичний кліп», «новини» тощо.

Зокрема, проект пропонує встановити для телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення, частки передач та/або фільмів українською мовою не менше 75 % протягом доби у кожному з проміжків часу з 7.00 до 18.00 та з 18.00 до 22.00.

Відповідним телеорганізаціям регіональної та місцевої категорій мовлення проект пропонує встановити обов’язкову частку на рівні 50%.

Окремо законопроектом пропонується встановити обов’язкову частку передач новин державною мовою, а саме не менше 75 % від загальної тривалості всіх передач новин у кожному з проміжків часу з 7.00 до 18.00 та з 18.00 до 22.00.

При цьому в проекті уточнюється, що передача вважається виконаною українською мовою, якщо всі виступи дикторів (ведучих) передачі виконані виключно українською мовою. При цьому допускається використання без дублювання і озвучення репортажів з місць подій, які не супроводжуються коментарями або іншим текстовим супроводом ведучого, трансляцій виступів запрошених учасників передачі (гостей), а також музичних творів.

Зазначені обов’язкові частки передач державною мовою стосуються тільки телерадіоорганізацій, які відповідно до умов ліцензій здійснюють ефірне та багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу.