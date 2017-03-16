У Червонограді менеджер фірми здала в ломбард 5 ноутбуків

Правоохоронці встановлюють обставини події та суму заподіяних збитків

У Червоноградський відділ поліції 15 березня надійшла заява від заступника директора однієї із місцевих фірм. Він повідомив, що під час інвентаризації виявили зникнення п’яти ноутбуків. Техніка зникла з офісу в період з листопада минулого року по березень 2017-го.

Правоохоронці з’ясували, що до їх зникнення причетна 37-річна місцева мешканка, керівник відділу фірми, яка є матеріально відповідальною особою. За словами жінки, вона здала ноутбуки в ломбард, оскільки їй терміново знадобилися гроші.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Скоєння цього злочину карають штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Працівники поліції встановлюють обставини події, триває досудове розслідування.