Працівник ОСББ обікрав роботодавців на понад 20 000 грн.

Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

У Трускавецьке відділення поліції 15 березня по допомогу звернувся голова одного з ОСББ міста. Чоловік повідомив, що з підвального приміщення ОСББ було викрадено посудомийну машину «Арістон», два телевізори іноземного виробництва, бензокосарку «Старт» і ручні інструменти. Сума завданих збитків становить близько двадцяти тисяч гривень.

Правоохоронці з’ясували, що до скоєння злочину причетний 49-річний мешканець Борислава, який працював у ОСББ на посаді різноробочого.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, правоохоронці перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.