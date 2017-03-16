Після бійки у Самборі один чоловік опинився в реанімації, другий –  у лікарні під охороною

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Самбірський відділ поліції 15 березня, о 12.45, надійшло повідомлення про те, що на вулиці Богдана Хмельницького двоє чоловіків влаштували бійку.

Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що між 41-річним та раніше судимим 28-річним місцевими мешканцями виник конфлікт, який переріс у бійку і їм необхідна медична допомога.

Старший із чоловіків був госпіталізований у реанімаційне відділення з діагнозом важка відкрита черепно-мозкова травма, кома 2-го ступеня, ножове поранення спини.

Інший учасник бійки доставлений до лікарні з різаною раною грудної клітки і поміщений до спеціальної палати, яку охороняють працівники поліції. Прийнято рішення про його затримання в порядку ст..208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Триває досудове розслідування.