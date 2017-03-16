Оголошено конкурс на здобуття премії імені Івана Франка

Державний комітет телебачення і радіомовлення України розпочав прийом публіцистичних творів на здобуття Премії імені Івана Франка, який триватиме до 1 травня 2017 року.

Для участі у конкурсі слід подати публіцистичні твори у галузі інформаційної діяльності, які сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національній свідомості, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства.

Твори мають бути опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, проте не пізніше як за півроку до їх подачі.

На здобуття Премії роботи можуть подавати не лише окремі автори, але й колективи у складі не більше п’яти осіб.

Премія присуджується щорічно до дня народження Івана Франка – 27 серпня – у розмірі двох тисяч гривень кожна за рахунок коштів, передбачених в державному бюджеті, і розподіляється Державним комітетом телебачення і радіомовлення України в чотирьох номінаціях:

– за кращу публікацію у друкованих засобах масової інформації;

– за кращий твір у телевізійній сфері;

– за кращий твір у радіомовній сфері;

– за кращу наукову роботу в інформаційній сфері.

Зазначимо, що відповідно до Положення про премію імені Івана Франка одна й та сама кандидатура не може одночасно висуватися на здобуття Премії з двома й більше творами.

На здобуття премії, подаються: клопотання про присудження Премії з короткою характеристикою твору та його автора, примірник твору на матеріальному носієві з підтвердженням його оприлюднення, а також копія паспорта (у разі висунення на здобуття Премії колективу – копії паспортів кожного члена колективу).

Адреса для подання творчих робіт: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2, Державний комітет телебачення і радіомовлення України з поміткою – на здобуття Премії імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності.

Телефон для довідок: (044) 278-86-96.