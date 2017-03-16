Незаконно вивантажене сміття виявили в Мостиському районі (ФОТО)

У рамках здійснення заходів державного контролю держінспектори з охорони навколишнього природного середовища виявили несанкціоноване вивантаження сміття біля с. Хоросниця за межами Берегівської сільської ради Мостиського району. Про це інформує сайт Держекоінспекції Львівської області. Сміття знайшли на земельній ділянці площею 54 кв. м об’ємом 60 куб.м. Працівники Держекоінспекції складено акт обстеження території.

З метою вжиття заходів реагування Держекоінспекція у Львівській області надіслала лист у Мостиську райдержадміністрацію.

Нагадаємо, 13 березня опівдні львівське сміття знайшли в Яворівському районі. Цю «знахідку» виявили жителі найближчих населених пунктів. сміття на бетонній дорозі, що на виїзді з Новояворівська, на повороті на Шкло. Невідомі висипали львівське сміття на бетонній дорозі з ухилом, за 70 м від плеса водойми, створеної на території колишнього кар’єру, де раніше видобували сірку. Влітку тут відпочивають місцеві мешканці, відтак фільтрати з цього сміття за першої зливи могли потекти просто у водойму.