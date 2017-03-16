 Надзвичайний стан в енергетиці продовжать

Кабмін продовжить надзвичайні заходи в енергетичній сфері

Про це на засіданні Кабінету Міністрів 16 березня заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, інформує Українська правда.

Він повідомив, що у четвер відбудеться засідання антикризового штабу, який проведе віце-прем’єр Володимир Кістіон.

“Сьогодні ми приймемо рішення про продовження надзвичайних заходів в енергетиці нашої країни. Це вимушений крок. Але ми маємо вийти з цих реалій сильнішими”, – сказав Гройсман.

Він запевнив, що уряд працює над різними варіантами утримання ситуації і мінімізації негативних наслідків.

“Мету енергетичної незалежності буде досягнуто. Якби дехто нам не заважав, ми би швидше цього досягли”, – заявив Гройсман.

Як відомо, Кабінет міністрів прийняв розпорядження “Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електроенергії” 15 лютого.