На Львівщині поліцейського затримали на вимаганні грошей

Працівника одного з райвідділів поліції Львівщини викрила на вимаганні грошей Служба безпеки України спільно з прокуратурою

Про це сьогодні поінформувало Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Співучасником поліцейського був неодноразово засуджений за тяжкі злочини львів’янин. Зловмисники насиллям та погрозами безпідставно вимагали з жертви 500 доларів США.

Оперативники спецслужби затримали вимагачів під час отримання грошей в одному з райцентрів Львівщини.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.