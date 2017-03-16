На Львівщині під колеса мікроавтобуса потрапила школярка

10-річну дівчинку госпіталізовано в дитячу лікарню Львова

Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 березня, о 16.25, на автодорозі Львів – Рава-Руська в селищі Куликів, Жовківського району.

Водій автомобіля «Volkswagen Transporter Т5», 49-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 10-річну мешканку селища.

Унаслідок наїзду школярку госпіталізовано в одну з дитячих лікарень Львова з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.