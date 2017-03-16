У ЛОДА нагородили найбільших платників Львівської митниці ДФС

У четвер, 16 березня, голова ЛОДА Олег Синютка зустрівся з керівниками митних постів, контролюючих органів, а також суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). На нараді обговорили співпрацю між владою області та підприємцями ЗЕД під час здійснення імпортно-експортних операцій, а також інвестування митних коштів у дорожнє господарство.

З цієї нагоди також відзначили й найбільших платників Львівської митниці ДФС у 2016 році. За високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток економіки Львівщини Олег Синютка урочисто вручив почесні грамоти облдержадміністрації підприємцям, які торік найбільше сплатили до державного та місцевих бюджетів. Також відповідні подяки вручили й очільники фіскальної та митної служб.