До Львова прибула делегація японської організації зовнішньої торгівлі JETRO

Про налагодження економічного та інвестиційного співробітництва між Львівщиною та Японією йшлося сьогодні, 16 березня, під час зустрічі голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки з делегацією японської організації зовнішньої торгівлі JETRO, яка прибула ознайомитися з інвестиційним потенціалом та проектами Львівщини.

Презентуючи інвестиційний потенціал області, голова ЛОДА наголосив на вигідному географічному розташуванні регіону для розвитку іноземного бізнесу та на позитивному інвестиційному кліматі. «Вважаю, що найкращим підтвердженням цього є те, що минулого року на Львівщині ми відкрити 60 нових підприємств, серед яких два заводи японської компанії Fujikura», – зазначив Синютка.

Також очільник області повідомив, що навчальні заклади Львівщини мають змогу готувати фахівців під потреби конкретного підприємства.

Генеральний директор JETRO Warszawa Наофумі Макіно зауважив, що в складі японської делегації на Львівщину завітали представники 20 компаній (Mitsubishi Corporation, Sumitomo Corporation Europe Limited Sp. z o.o., Pricewaterhouse Coopers Sp. Z o.o., Kajima Czech Design and Construction s.r.o. та ін.) різних галузей, зокрема автомобілебудування, торгівлі, інвестицій, ІТ та ін.

«Упевнений, що наша зустріч стане початком плідної двосторонньої співпраці», – додав він.

Синютка запевнив бізнесменів JETRO в повній підтримці та супроводі під час реалізації інвестиційних проектів.

Делегація японських підприємців на Львівщині ознайомиться з роботою потужного ІТ-кластеру, на власні очі побачить виробничі потужності підприємств, зокрема компанії Fujikura, та отримає усю необхідну інформацію для потенційного інвестування у Львівську область.

Окрім того, у Ратуші для інвесторів сьогодні відбувся бізнес-семінар за участю посадовців і бізнес-кіл Львова.

Уже завтра інвестори відвідають компанії SoftServe та Fudjikura.

Нагадаємо, домовленість про візит японської бізнес-місії до України було укладено торік у листопаді під час круглого столу в Токіо, організованого Японською організацією зовнішньої торгівлі «ДЖЕТРО». Там українська сторона представила Офіс з просування експорту України та Офіс залучення і підтримки інвестицій (UkraineInvest) як ключових українських партнерів у рамках концепції «one-stop-shop» для сприяння розвитку ділових контактів та інвестиційного співробітництва між обома країнами.