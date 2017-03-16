Львівська облрада підтримала рішення РНБО про припинення торгівлі з окупованою територією

Сьогодні, 16 березня, на позачерговій сесії Львівська обласна рада прийняла звернення до вищого керівництва держави щодо ситуації, яка склалася довкола блокування тимчасово-окупованих територій. У документі обласні обранці підтримали рішення Ради національної безпеки і оборони України про припинення переміщення вантажів та торгівлі із окупованою територією.

Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

«Сьогодні ми ще раз продемонстрували єдність влади і суспільства у кризовий момент, як потрібно об’єднувати суспільство заради країни. Цим рішенням ми також довели, що у складній ситуації можемо врегулювати питання на підтримку української держави», – прокоментував голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Очільник Львівщини також додав, що однією із вимог звернення, прийнятого на позачерговій сесії облради, є притягнення до відповідальності винних у порушенні чинного законодавства. «Ми не повинні дивитися на тих, хто вигукує голосніші гасла, хто ходить із найбільшими прапорами. Ми повинні звертати увагу, хто справді захищає українські інтереси. І сьогоднішня сесія дуже чітко «сказала» про те, що ми проти тих людей, які зіштовхують українців один проти одного», – наголосив Олег Синютка.

Нагадаємо, що в середу, 15 березня, Рада національної безпеки і оборони України, враховуючи захоплення українських підприємств та загострення безпекової ситуації в зоні АТО, прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення.

До цього Президент України, Голова Ради національної безпеки і оборони України Петро Порошенко запропонував РНБО ухвалити рішення про тимчасову повну зупинку транспортного сполучення з окупованою територією.