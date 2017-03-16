Легендарна Долина нарцисів перетворилася на згарище

Але цибулини нарцисів, за словами працівників заповідника, не постраждали.

Відома Долина нарцисів, що розташована в урочищі Кіреші поблизу Хуста на Закарпатті, вигоріла вщент.

Про пожежу в унікальній Долині нарцисів на своїй сторінці у Facebook повідомила ужгородчанка Алла Хаятова.

На фото, опублікованих нею, видно, що поле, яке, до речі, є заповідною зоною, всуціль вкрите плямами згорілої трави і землі, а де-не-де ще тліє.

Втім у коментарі ВВС працівники Карпатського біосферного заповідника запевнили, що нарциси не постраждали.

“Нарциси ще в землі, на глибині 20-25 см. Тому для них біди немає”, – розповіла інспектор заповідника Олена Бабич, яка 36 років працює в долині.

За її словами, згоріла лише суха трава зверху, земля ще мокра. Інші рослини від пожежі також не постраждали.

Минулі роки подібні пожежі вже траплялися у заповіднику. Вони також не нашкодили квітам.

Проте, як зазначила пані Бабич, якщо подібна пожежа станеться в квітні, тоді квіти можуть постраждати.

Що ж, сподіваємось, що у травні, а саме тоді в долині розквітають нарциси, мешканці та гості Закарпаття матимуть чим милуватись.

Нагадаємо, «Долина нарцисів» – заповідний масив, розташований в урочищі Кіреші, за 4 км від Хуста. З 1992 року належить до Карпатського біосферного заповідника, що входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО.