27-річний закарпатець накрав у селі на Львівщині майна на 4,5 тисячі гривень

Яворівські правоохоронці повідомили чоловікові про підозру

Як розповіли у відділі комунікації поліції Львівської області, 14 березня близько п’ятої ранку 27-річний житель Закарпатської області викрав велосипед вартістю півтори тисячі гривень із господарства в одному з сіл Яворівського району.

Після цього в тому ж селі він пошкодив вхідні двері, проник у будинок 27-річного місцевого мешканця і викрав електроінструменти та інше майно на суму понад три тисячі гривень.

Працівники Яворівського відділу поліції встановили особу зловмисника та вилучили у нього викрадене майно.

Тепер правоохоронці перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 та ч.3 ст. 185 (крадіжка) КК України. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчинених кримінальних правопорушеннях, йому загрожує до шести років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.