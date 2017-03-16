19-річний львів’янин поцупив із супермаркету десять шоколадок

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області

У Франківський відділ поліції 15 березня звернувся співробітник одного з супермаркетів міста. Чоловік повідомив, що з торгової зали викрали десять шоколадок. Сума завданих збитків становить більше двохсот гривень.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 19-річний львів’янин, в нього поліцейські вилучили речові докази.

Правоохоронці перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів. Вирішується питання про кваліфікацію злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.