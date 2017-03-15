Завтра у Львові пориви вітру, мокрий сніг та ожеледиця

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, завтра, 16 березня, у Львові вночі та вранці на окремих ділянках доріг буде ожеледиця. Вранці та вдень варто очікувати поривів північно-західного вітру, 15-20 м/с. Уночі буде без істотних опадів, удень – невеликий мокрий сніг і дощ. Температура повітря вночі 0-2° морозу, вдень – 3-5° тепла. Видимість в опадах – 1-2 км.

На території Львівської області теж очікується вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця, вранці та вдень пориви північно-західного вітру, 15-20 м/с.