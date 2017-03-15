У зоні АТО загинув 18-річний воїн зі Львівщини

У понеділок, 13 березня, захищаючи Україну, в зоні АТО загинув 18-річний уродженець Жидачівського району Володимир Князев

Про це інформує сайт ЛОДА.

Володимир народився 21 липня 1998 року в с. Бортники Жидачівського району у великій, працьовитій і дружній родині. Навчався у Бортниківській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. Після 9 класу вступив у Новороздільський професійний ліцей №5, де здобував цілком мирну професію, але війна на Сході України не залишила його стороннім спостерігачем.

Після досягнення повнолітнього віку юнак пішов захищати українську землю – 21 липня 2016 року Володимиру Князеву виповнилося 18 років, а з 30 серпня 2016 року він вже став українським воїном. Нещодавно Володимир був із короткотерміновою відпусткою вдома.

У родині новітнього Героя було 5 дітей – старший брат Іван, молодші – Андрій та Назар і сестра Ірина.