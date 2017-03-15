У ПП «Мальховіце-Нижанковичі» облаштують інфраструктуру для пішого руху

У пункті пропуску «Мальховіце-Нижанковичі», який буде збудовано на кордоні з Польщею, планують облаштувати необхідну інфраструктуру для пішохідного руху

Відповідних домовленостей уже досягнуто з польською стороною. З українського боку – процедури на завершенні.

Про це повідомив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

«Висловлюю подяку віце-прем’єр-міністру України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванні Климпуш-Цинцадзе, працівникам Міністерства закордонних справ за швидку підготовку документів. А також депутатам, які вболівали і жили цією ідеєю, вірили до кінця. У нас обов’язково все вийде», – зазначив Олександр Ганущин.

Зазначимо, наприкінці минулого тижня в Будомєжі (РП) відбулося засідання комісії з питань пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури в рамках українсько-польської Міжурядової координаційної ради з питань міжрегіонального співробітництва. За результатами засідання підтримали ініціативу щодо доцільності облаштування інфраструктури для пішого руху на МАПП «Мальховіце-Нижанковичі».

Відтак українська сторона розпочала внутрішньодержавні процедури, необхідні для внесення необхідних змін до Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща про створення на українсько-польському державному кордоні міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Мальховіце-Нижанковичі».

Нагадаємо, 7 березня депутати Львівської обласної ради ухвалили звернення до Кабінету Міністрів України про початок обміну нотами щодо відкриття пішохідного переходу на запланованому до будівництва МАППі “Нижанковичі – Мальговичі”.