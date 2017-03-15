У музеях області встановлять касові апарати

Від сьогодні, 15 березня в 4 музеях Львівщини встановлять касові апарати

Це дозволить вести чітку фінансову звітність у роботі музеїв, а також здійснювати збір корисної статистики – скільки людей відвідало той чи інший музей, галерею тощо.

Тож від сьогодні в музеях обліковуватимуть як готівкові, так і безготівкові кошти. Така новація полегшить процедуру отримання квитків для відвідувачів. Поки що реалізовуватимуть квитки через касові апарати 4 заклади: Історико-етнографічний музей «Бойківщина» у місті Самборі, Львівський національний літературно-меморіальний музей І. Франка, Державний меморіальний музей Михайла Грушевського у Львові, Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі».