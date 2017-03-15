У Львові не розминулися дві іномарки

Унаслідок зіткнення автомобілів «Фольксваген Пасат» та «Фольксваген Кадді» водій останнього потрапив до лікарні
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 14 березня, близько першої ночі, на перехресті вулиць Замарстинівська – Липинського у Львові.
Унаслідок ДТП водія «Фольксваген Кадді», 42-річного львів’янина, госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом: «перелом кісток лівої гомілки, струс головного мозку».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.