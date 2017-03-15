У Львові байкерів навчатимуть надавати першу медичну допомогу

У місті вперше стартує соціальний проект для мотолюбителів «Збережи життя»

У межах проекту водіїв двоколісного транспорту навчатимуть надавати домедичну допомогу мотолюбителям, постраждалим у ДТП.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

«Мотоцикли – це транспорт з високою шкалою небезпеки. Тому вміння надавати першу медичну допомогу до прибуття лікарів має бути пріоритетним серед власників мототранспорту, – розповідає Олег Дударєв, координатор проекту та учасник клубу LIONS MC UKRAINE. – Передусім наша мета – популяризувати навчальний курс із надання невідкладної медичної допомоги та залучити до проекту якомога більшу кількість учасників».

В межах проекту LIONS MC UKRAINE та медпрацівники проведуть низку навчальних тренінгів для мотолюбителів. Також спільно з патрульною поліцією клуб поширюватиме інформативні матеріали з практичними рекомендаціями, як вберегтися від ДТП та врятувати життя на дорозі.

«Цінність цього проекту у тому, що звичайні люди, не медики, навчатимуться не для того, щоб отримані знання трансформувати в бізнес, у збільшення своїх прибутків, а для того, щоб при потребі змогти врятувати життя незнайомій людини», – пояснює Вальдемар Надіжко, лікар та учасник клубу LIONS MC UKRAINE.

До інформаційно-навчальної кампанії зможуть долучитися не лише досвідчені мотолюбителі та байкери, але й водії-початківці, а також всі учасники дорожнього руху. Однак передусім проект спрямований на навчання надавати допомогу при ДТП, в яких задіяні самі водії мототранспорту.

«У Львові у 2016 році сталася 61 дорожньо-транспортна пригода за участю мотоциклів, мопедів та скутерів, у яких постраждало 76 осіб, троє – загинуло. Кількість травмованих могла б бути меншою, якби водії двоколісних дбали про власну безпеку – одягали шоломи і захисні костюми. А також, звичайно, дотримувалися правил дорожнього руху», – інформує командир 2-го батальйону Управління патрульної поліції Роман Бліхарський.

Крім Львова, до кампанії також буде залучено ще сім міст – Луцьк, Івано-Франківськ, Дрогобич, Новояворівськ, Рава-Руська, Калуш, Чортків, у яких діють осередки мотоклубу LIONS MC UKRAINE.

Презентація проекту відбудеться 16 березня, об 11.00, у «Львівському прес-клубі», що за адресою: проспект Шевченка, 11.

Довідка

LIONS MC UKRAINE – один з найбільших некомерційних байкерських клубів в Україні, основний осередок якого знаходиться у місті Львові. Мотоклуб організовує різноманітні заходи для підтримки різних організацій. Також за участі LIONS MC UKRAINE відбувається щорічна всеукраїнська акція «Мотосерце» зі збору донорської крові для хворих та постраждалих у ДТП.