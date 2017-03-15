У Червонограді вилучили величезну партію фальсифікованого алкоголю (ФОТО)

1000 пляшок алкогольних напоїв, які вже були упаковані в ящики з наклеєними марками акцизного збору

Сьогодні, 15 березня, Червоноградська місцева прокуратура Львівської області спільно з працівниками Управління захисту економіки та районного відділу поліції виявили цех, у якому виготовляли етиловий спирт та алкогольні напої з марками акцизного податку з очевидними ознаками підроблення.

Під час проведення санкціонованих судами обшуків на території Сокальського району та м. Червоноград вилучено близько 1000 пляшок алкогольних напоїв, які вже були упаковані в ящики з наклеєними марками акцизного збору, понад 100 літрів етилового спирту та марки акцизного податку. Вказана продукція була готова до реалізації.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, з метою збуту підроблених марок акцизного податку). Вживають заходів щодо проведення першочергових слідчо-оперативних дій з метою документування злочинної діяльності та встановлення осіб, причетних до вчинення цих злочинів.