Студентів Львова запрошують на тематичну зустріч у гарнізонний храм

Завтра в гарнізонному храмі – Студентський день

Завтра, 16 березня, в Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11) відбудеться Студентський день. Про це повідомляє Капеланство.info.

О 18:00 розпочнеться Божественна Літургія за студентську молодь. Після неї о 19:00 стартує зустріч на тему «Бог у відносинах між чоловіком та дружиною. Частина ІІІ. Про акт, підглядання та дарування» (в рамках курсу «Статеве виховання»). Доповідачем виступить о. Юрій Остапюк. Лекція відбудеться за адресою: пл. Міцкевича, 5.

Центр студентського капеланства ЛА УГКЦ ласкаво запрошує на тематичні зустрічі, які відбуваються щочетверга.