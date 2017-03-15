Сьогодні у Львові погасили колекційну марку Палацу Бандінеллі (фото)

Сьогодні, 15 березня, у львівському музеї Пошти відбулося погашення офіційної власної марки Палацу Бандінеллі

Учасниками урочистої події стали міністр інфраструктури України Володимир Омелян і заступник голови Львівської облдержадміністрації Ірина Гримак. Вони також поставили свої підписи на погашених конвертах, які в подальшому залишаться у музеї.

Міністр також оглянув експозицію Палацу Бандінеллі та ознайомився з його експонатами.

Зазначимо, погашення здійснювали спеціальним календарним штемпелем, випущеним на момент відкриття «Музею пошти. Львів 6». Офіційна марка вийшла в обіг тиражем 25 екземплярів.