Садовий у Львові зустрівся з освітянами Донецької області

Сьогодні, 15 березня, міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся з делегацією директорів і вчителів шкіл Донецької області, які приїхали до Львова для обміну досвідом і вивченням кращих практик у шкільній освіті Львова й Донецька

Мер розповів освітянам про новації у шкільній освіті Львова та подарував їм значки «Львів – відкритий для світу».

«Маю велику приємність, що ви сьогодні у Львові. Знаєте, в нас є хороша практика – ми вручаємо вчителям премії. Ще одна новація, і її можна запровадити у ваших школах – шахові гуртки. Зараз намагаємося запроваджувати шахи ще й у садочках, щоб діти вчилися думати. Це не коштує багато грошей, але це дає можливість розвиватися дітям», – зазначив під час зустрічі міський голова Львова Андрій Садовий.

«Ті навчальні заклади, які ми подивилися, ми дійсно побачили в них ваше піклування, піклування міста про освіту. І це відчувається і на дітях, і на вчителях. Це дуже добре, коли людина, яка відповідає за дуже багато моментів життя міста, так відповідально ставиться до освіти», – поділилася враженнями завідувач відділу початкової освіти Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Наталія Капінус.

Опісля освітяни подарували міському голові мистецькі роботи учнів Донецької області та оберіг, а також фото з виставки «Моя Авдіївка – моя Україна», яку організували тамтешні діти спільно з учителями.

Нагадаємо, з 13 до 17 березня у Львові перебуває делегація – 21 директор та 21 учитель – із Донецької області, щоб ознайомитися з інноваційними методиками в освітній галузі Львова та обміну досвідом. Протягом тижня директори та вчителі будуть поділені на менші групи та працюватимуть індивідуально у школах Львова, щоб ознайомитися з робою управління освіти, проектами, які реалізує Навчально-методичний центр освіти, а також відвідає школи із інноваційними методиками викладання.

У Донецькій області в 2016 році розпочалась реалізація регіонального проекту «Розвиток освітнього осередку на базі об’єднаної територіальних громади». У рамках зазначеного проекту та з метою впровадження інноваційних змін в освітній галузі Донеччини для 250 керівників та педагогічних працівників протягом липня – жовтня 2016 року було проведено підвищення кваліфікації з теми «HUB-school- школа з європейським рівнем освіти».