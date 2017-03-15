Про допомогу просять рідні півторарічної Полінки з Тернополя

Дівчинка захворіла на рідкісну хворобу

Про допомогу всіх небайдужих просить мама маленької дівчинки Поліни Яриняк із Тернополя. У дівчинки виявили рідкісну хворобу – анемію Блекфена-Даймонда.

«Нам потрібна термінова трансплантація кісткового мозку за кордоном. Відгукнулася Білорусь, проте виставлена сума лікування просто захмарна – 150 000 $. Ми звернулися в МОЗ, через два тижні нам відмовили в державній допомозі», – написала у «Львівську газету» мама дитини.

Родина в розпачі, адже зібрати самотужки таку суму не може. Відтак рідня просять допомоги небайдужих людей.