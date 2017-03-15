Прикордонники уже вшосте затримують львів’янина, який намагається переправити до Польщі цигарки (фото)

За повторну спробу незаконного перетину державного кордону чоловікові загрожує штраф у сумі 8,5 тисячі гривень

Прикордонний наряд відділу «Смільниця», що на українсько-польському кордоні, затримав чоловіка, який уже неодноразово намагався перейти кордон на цій ділянці та перенести контрабандні цигарки.

Як повідомляє прес-служба Мостиського прикордонного загону, вчора ввечері, спостерігаючи за допомогою інфрачервоного тепловізора, наряд помітив рух людини неподалік кордону. До місця появи невідомого прикордонники негайно відправили групу реагування та скерували інструктора зі службим собакою, який патрулював поряд. За деякий час собака знайшов розшукуваного. Ним виявився вже добре знайомий мешканець Львова, 1959 року народження.

Громадянин в кінці минулого року п’ять разів притягався до відповідальності за порушення державного кордону на цій ділянці. Незважаючи на чималі штрафи за кожний такий проступок, чоловік знову випробовував долю та ніс із собою до Польщі дорожню сумку з 500 пачками цигарок.

Мало того, цього разу настирний контрабандист готувався до мандрівки через кордон «по справжньому» – у речах затриманого прикордонники знайшли засоби, за допомогою яких він сподівався збити зі сліду розшукового прикордонного собаку.

як завжди, добре знайомого контрабандиста прикордонники «запросили на каву» в розташування відділу прикордонної служби та склали протокол про адміністративне правопорушення.

За спробу повторного протягом року незаконного перетину державного кордону чоловікові загрожує штраф у сумі чергових 8,5 тисяч гривень.

Фото: прес-служба Мостиського прикордонного загону